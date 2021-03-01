الخليل: القبض على فار من وجه العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد عمليات رصد ومتابعة حثيثة، قام بها فرع الشرطة القضائية بشرطة الخليل تم القاء القبض عليه بعد وضع حاجز تفتيش على الطريق العام في مدينة الخليل.



وأضافت الشرطة، بأن هذا المطلوب صادر بحقه مذكرتين قضائيتين، إحداهما مذكرة إحضار وأمر حبس، بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مليوني شيكل.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على فار من وجه العدالة، صادر بحقه مذكرات قضائية، وأوامر حبس بقيمة مليوني شيكل في مدينة الخليل.