مستوطن يدهس قطيع أغنام في الأغوار الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

دهس مستوطن، اليوم الإثنين، قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: إن المستوطن دهس الأغنام أثناء عبورها الشارع، علما أن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جدا قبل وصول السيارة.



وأوضح أن الحادث أسفر عن نفوق أربعة رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف أن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي حضرت للمنطقة طالبت مالك المواشي بإصلاح سيارة المستوطن