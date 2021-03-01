سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة قامت بضبط تسع مركبات غير قانونية وقبضت على ثمانية مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 96 مذكرة قضائية.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة قامت بضبط تسع مركبات غير قانونية وقبضت على ثمانية مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 96 مذكرة قضائية.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
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