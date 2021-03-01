عربي

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته 155 وذلك للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده بعد غد الاربعاء .

ويستمر الاجتماع على مدى يومين برئاسة قطر، حيث يناقش جدول الأعمال وفي مقدمته بند إعادة ترشيح الامين العام للجامعة العربية.

كما يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأوضاع في المنطقة كافة، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام المتضمن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بين الدورتين 154-155.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع كل من: السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشارين تامر الطيب، ورزق الزعانين وجمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

أخبار ذات صلة

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

إنقاذ 181 مهاجراً في المياه الليبية

إنقاذ 181 مهاجراً في المياه الليبية

أول سفير لدولة الإمارات لدى دولة الاحتلال يصل تل أبيب

أول سفير لدولة الإمارات لدى دولة الاحتلال يصل تل أبيب

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

أبو الغيط: قريبًا سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر

أبو الغيط: قريبًا سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأردن: تفاصيل مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيري الداخلية والعدل

الأردن: تفاصيل مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيري الداخلية والعدل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: القبض على فار من وجه العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل

الخليل: القبض على فار من وجه العدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بمليوني شيكل

مستوطن يدهس قطيع أغنام في الأغوار الشمالية

مستوطن يدهس قطيع أغنام في الأغوار الشمالية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

خريجو كلية الطب بجامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة بامتحان المزاولة الإسرائيلي

خريجو كلية الطب بجامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة بامتحان المزاولة الإسرائيلي

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان &#34;العودة السينمائي الدولي&#34; في جامعة فلسطين

شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان "العودة السينمائي الدولي" في جامعة فلسطين

53 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

53 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;الشعبية&#34; تنعى اللواء رمضان داوود سليمان

"الشعبية" تنعى اللواء رمضان داوود سليمان

إدارة معتقل &#34;جلبوع&#34; تهمل حالة الأسير ضرغام جبارين وتماطل بتقديم العلاج له

إدارة معتقل "جلبوع" تهمل حالة الأسير ضرغام جبارين وتماطل بتقديم العلاج له

منوعات

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

شاهد: مقطع طريف للشيف التركي بوراك يخادع الرئيس الشيشاني

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

ما السبب الحقيقي وراء طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست ؟

بسبب النمر.. هنا الزاهد لا تستطيع النوم.. فما القصة ؟

بسبب النمر.. هنا الزاهد لا تستطيع النوم.. فما القصة ؟

&#34;الله يرحمه ويقتلك&#34;.. ماذا ردت أحلام على متابعة تمنت الموت لهذه الشخصية ؟

"الله يرحمه ويقتلك".. ماذا ردت أحلام على متابعة تمنت الموت لهذه الشخصية ؟

شاهد: امارات رزق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: امارات رزق تصدم الجمهور بآخر إطلالة لها

شاهد: نجل مشاري البلام يهدد من نشر سبب موت والده ويتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: نجل مشاري البلام يهدد من نشر سبب موت والده ويتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي يثير الجدل

شاهد: آخر ما كتبته الراحلة أحلام الجريتلي يثير الجدل

فيلم &#34;توم آند جيري&#34; الجديد يتصدر البحث عالمياً

فيلم "توم آند جيري" الجديد يتصدر البحث عالمياً

وفاة الفنانة المصرية &#34;أحلام الجريتلي&#34;

وفاة الفنانة المصرية "أحلام الجريتلي"

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان جراء إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان جراء إصابته بفيروس (كورونا)

عربي

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

اجتماع في الجامعة العربية تحضيراً لقمة وزراء الخارجية الأربعاء

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

الكويت: الحكومة الجديدة تبصر النور غداً

إنقاذ 181 مهاجراً في المياه الليبية

إنقاذ 181 مهاجراً في المياه الليبية