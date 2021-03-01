طهران ترفض مقترحاً أوروبياً لعقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن: "الوقت الحالي ليس مناسبا لعقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".



وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إلى أنه في ضوء الإجراءات والتصريحات الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين، تستبعد إيران الآن الاجتماع الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.



وكرر خطيب زاده، مطالبة طهران بضرورة رفع الولايات المتحدة للعقوبات أولا والعودة إلى الاتفاق، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).



وأضاف: "لم يطرأ أي تغيير على مواقف الولايات المتحدة وسلوكياتها حتى الآن، وإدارة بايدن فضلا عن أنها لم تتخل عن سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى، لم تعلن حتى عن التزامها بالوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي والقرار رقم 2231".



وأوضح خطيب زاده، بأن ايران ستواصل مشاوراتها مع الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي وأيضا مع جوزيف بوريل باعتباره منسق الاتفاق النووي بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف.