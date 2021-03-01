شؤون فلسطينية

غزة: "النقل والمواصلات" تتحدث عن ترخيص مركبات لمحطات تعبئة الغاز والبترول

غزة: "النقل والمواصلات" تتحدث عن ترخيص مركبات لمحطات تعبئة الغاز والبترول
شاحنات نقل الوقود والغاز - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الزيان، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات، بغزة، إن الوزارة لم توقف ترخيص أي مركبات لمحطات تعبئة الغاز والبترول.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأنه يتم تجديد الترخيص بشكل مؤقت، إلى  حين الانتهاء من ترتيب إجراءات الفحص الآمنة، وفق أحكام القانون.

وقال الزيان: إن تشكيل لجان على أعلى المستويات من الأمانة العامة، ومجلس الوزارة؛ لترتيب إجراءات الأمان وإيجاد بيئة آمنة، تحمي المواطنين عند استخدام مركبات تعبئة الغاز البترول وسيرها على الطرقات.

وشدد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات، على أن تراخيص مؤقتة لمدة شهر أو شهرين، أعطيت لهذه المركبات، إلى حين تحديد الجهة المخولة في عملية فحصها بشكل سليم.

وأكد الزيان، بأن اللجان المشكلة في لمساتها الأخيرة، وهناك شركة ستكون ضمن عطاءات تم طرحها من الحكومة بغزة، تستطيع فحص الصهاريج بشكل آمن وبعد الانتهاء من ترتيب الإجراءات، سيتم إعطاء التراخيص بشكل مباشر.

وقال: إن الوزارة، لم تمنع عمل أي مركبة على الطريق، بسبب التراخيص المؤقتة.

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