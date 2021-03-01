السودان: سفينة روسية حربية ترسو في ميناء بورتسودان

السفينة الروسية الحربية التي وصلت السودان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش السوداني، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، استقبال أول سفينة حربية روسية، في ميناء بورتسودان.



وأوضح البيان الذي تشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر (فيسبوك): بأن "الفرقاطة الروسية أدميرال جريجوروفيتش رست بميناء بورتسودان ظهر الأحد، وكان في استقبالها قائد الأسطول البحري ببورتسودان (لم يذكر اسمه) بحضور مسؤولين من السفارة الروسية بالخرطوم".



وأضاف أن "إجراءات الاستقبال تمت حسب التقاليد البحرية العسكرية العالمية المتعارف عليها"، مشيرا أن "زيارة السفينة الروسية واحدة من النشاطات المعتادة في العلاقات الدبلوماسية بين القوات البحرية العالمية، وكتقليد متبع بين الجيوش"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وكانت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء، ذكرت نقلا عن بيان للأسطول الروسي، أن "الفرقاطة أدميرال جريجوروفيتش، وصلت إلى ميناء سوداني تنوي روسيا إقامة قاعدة فيه".



وأضاف بيان الأسطول الروسي أن الفرقاطة هي "أول سفينة حربية (روسية) تدخل ميناء بورتسودان".