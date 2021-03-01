53 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 53 مستوطناً، اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تتكرر يومياً، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.