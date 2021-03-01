اتحاد المقاولين يُقرر مقاطعة كافة العطاءات ويُحذر من تصعيد شامل

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رام الله - دنيا الوطن

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، مقاطعة شراء كافة العطاءات، التي تطرح من كافة المؤسسات بدءاً من اليوم الاثنين حتى إشعار آخر، وعدم تسليم أي عطاءات تحت التسعير ابتداء من تاريخ سريان المقاطعة.



وشدد الاتحاد، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن القرار الذي حظي بإجماع الهيئة العامة، يأتي استكمالاً لنضال اتحاد المقاولين المطلبي، نحو تحصيل حقوق الإرجاعات الضريبية المحتجزة لدى وزارتي المالية في رام الله وغزة.



وأكد الاتحاد، أن هذه الخطوة هي بداية سلسلة فعاليات وإجراءات متدحرجة ومتواصلة، حتى تحصيل كافة حقوق الإرجاعات الضريبية المتراكمة منذ العام 2008 إضافة إلى مبلغ 30% الذي تم خصمه من إرجاعات شركات المقاولات المترصدة قبل العام 2008.



وأوضح الاتحاد، أن أي مقاول أو شركة مقاولات، تخالف القرار، تتعرض للتجميد من عضوية الاتحاد لمدة عامين.



وأضاف الاتحاد، أن الخطوات التصعيدية، جاءت نتيجة إنكار حقوق المقاولين القانونية والمُوثقة، وسط إجماع القطاع الخاص والمجموعة الوطنية على أنها طوق النجاة الأخير؛ لمنع انهيار أهم قطاعات التشغيل والإعمار والتنمية.



وعبر الاتحاد عن استهجان الهيئة العاملة لتنكر الجهات المسئولة والمماطلة والتسويف، بما يخالف التوجهات الوطنية، نحو إحقاق الحقوق ولم الشمل، وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية.