طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الثلاثاء.وأكدت الهيئة في بيان نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الأخير (2021/6)، مطالبة المسافرين بالتواجد عند الساعة السابعة من صباح الغد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وشددت الهيئة، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.