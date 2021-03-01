مدير مستشفى غزة الأوروبي: قادرون على استقبال حالات (كورونا) حال شهدنا موجة جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي: "لو اضطررنا في أي وقت إلى إرجاع مستشفى غزة الأوروبي لاستقبال حالات (كورونا)، حال شهدنا موجة جديدة، فنحن قادرون ضمن الخطة، التي أعدتها وزارة الصحة على تفريغ المستشفى من جديد خلال 48 ساعة".



وأكد العقاد، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم الاثنين، أنه سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأوروبي بشكل تدريجي، بداية بتقديم خدمة واحدة، لافتاً إلى أنه في حال بقي المنحنى مستمر بالانخفاض، ولم يكن هناك موجة جديدة، سيتم العمل على إضافة خدمة جديدة، حتى الوصول لاستكمال جميع خدمات المستشفى.



وأشار مدير مستشفى غزة الأوروبي، إلى أن المستشفى لا زال يستقبل حالات (كورونا) الحرجة والخطيرة داخل مبنى الأورام والباطنة، ويتسع لنحو 70 سريراً بين أسرة عناية مركزة وأخرى خطرة، بينما الحالات الطفيفة، يتم إدخالها لمشفى الصداقة التركي.



وأوضح، أن إعادة تشغيل المستشفى بخدماته الطبية المتنوعة والمميزة، لم يؤثر سلباً على الخدمات الصحية المقدمة لمرضى (كورونا).



وقال العقاد: "أوفدنا أطباء من مشفى الأوروبي إلى مشفى الصداقة التركي؛ للتعامل مع حالات (كورونا) الحرجة والخطيرة والمشفى قادر على تقديم الخدمات الأساسية لمرضى (كورونا)".