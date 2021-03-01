الاحتلال يستولي على جرافة في بيرين جنوب الخليل



وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود، جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال، استولت على جرافة تعود للمواطن إبراهيم داود، أثناء استصلاح أراضٍ لمواطنين في منطقة بيرين، التي تقام على أراضيها مستوطنة (بني حيفر)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر، أن قوات الاحتلال، استولت على عدة آليات ثقيلة، كانت تعمل في استصلاح أراضي المواطنين، خلال الأشهر الماضية.





رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرافة كانت تعمل في استصلاح أراضي المواطنين في منطقة بيرين جنوب الخليل.