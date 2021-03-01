الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حزما بينهم شقيقان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان.



وقال مركز حزما الإعلامي: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشقيقين نديم ومحمد عبد الحميد الخطيب، والشاب محمد حمزة صلاح الدين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم، واستجواب ساكنيها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.