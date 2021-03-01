الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حزما بينهم شقيقان
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان.
وقال مركز حزما الإعلامي: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشقيقين نديم ومحمد عبد الحميد الخطيب، والشاب محمد حمزة صلاح الدين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم، واستجواب ساكنيها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان.
وقال مركز حزما الإعلامي: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشقيقين نديم ومحمد عبد الحميد الخطيب، والشاب محمد حمزة صلاح الدين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم، واستجواب ساكنيها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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