محافظ بيت لحم يُغلق مكتب أسر الشهداء والجرحى بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الاثنين، إغلاق مكتب مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد المحافظ حميد في بيان صحفي، بأنه تقرر إغلاق المكتب من اليوم وحتى مساء الأربعاء، نظراً لظهور إصابات ومخالطين، وذلك لافساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.