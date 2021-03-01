قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات (كورونا) اليومية





وأضافت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، بأن 83 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، قد تعافت فيما تم تسجيل حالتي وفاة.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 55276 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 1750 حالة، وإجمالي المتعافين 52974 حالة، وإجمالي الوفيات 552 حالة وفاة.



ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 24 حالة.

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 1525 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).