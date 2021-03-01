سلطة جودة البيئة تضبط طائر عقاب في الخليل ويجري العمل لإعادته للطبيعة

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رام الله - دنيا الوطن

تمكنت سلطة جودة البيئة، وشرطة البيئة في محافظة الخليل، من ضبط طائر عقاب "ابو الحيات" كان معروضاً للبيع على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي.



وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة و قانون وقاية الصيد، وتم العمل على تسليم العقاب إلى مركز التعليم البيئي في بيت لحم، لمعاينته وتأهيله، تمهيداً لإطلاقه في الطبيعة.



وأهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين للعمل على التبليغ عن مثل هذه الحالات، والتواصل معها؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛ للحفاظ على التنوع الحيوي في فلسطين.