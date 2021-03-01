أول تعليق إيراني رسمي على الاتهامات الإسرائيلية بشأن الهجوم على السفينة

علقت إيران، صباح اليوم الاثنين، على لسان وزارة الخارجية، على الاتهامات الإسرائيلية، بشأن الهجوم على السفينة في خليج عمان الجمعة الماضي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): إن "الاتهامات الإسرائيلية لإيران، بشأن الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة".



وأضاف: بأن "تحركات إسرائيل تثير الشكوك، وهي تعلم أن ردنا على أي تهديد لأمننا سيكون صارماً ودقيقاً"، وفق تعبيره.





وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن "إسرائيل هي السبب الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن حادث السفينة، مشيراً إلى أنه "فعلاً عمل إيراني".



وأضاف في حديث لإذاعة (كان): "من الواضح، أنها العدو الأكبر لإسرائيل، ونحن نهزمها في جميع أنحاء المنطقة".



وتابع نتنياهو: "لن يمتلك الإيرانيون أسلحة نووية، مع أو بدون اتفاق، لقد قلت هذا لصديقي بايدن"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطن