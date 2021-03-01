شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة الغربية

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شبان بينهم شقيقان من قرية العرقة، وأسير محرر من سيلة الحارثية غرب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن المعتقلين هم: الشاب محمد أحمد محمود يحيى (24 عاماً)، والشقيقان هشام وحسام أحمد محمد يحيى (20، و17 عاماً)،  فيما اعتقلت الأسير المحرر يوسف عبد المالك السعدي (29 عاماً)، من سيلة الحارثية، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت الشاب عز الدين مصطفى أبو حسين (24 عاماً)، ومثنى عمر عبد القادر القواسمي (20 عاماً)، ومن بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، اعتقلت ثمين احمد يوسف حلايقة (25 عاماً)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما داهمت هذه القوات، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت المواطن وائل حسن الجودة ونجله حسن، والشاب براء يوسف عصافرة، واقتادتهم عقب العبث بمحتويات منازلهم إلى جهة غير معلومة.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا في البلدة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها خرابا، واعتقلت الشاب عاطف محمود عبد الفتاح تعامرة (25 عاماً) واقتادته إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بني نعيم ونوبا، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين، وفتشت مركباتهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة العيسيوية ومخيم شعفاط شمال القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عمر ذياب (23 عاماً)، بعد مداهمة منزله في مخيم شعفاط، كما داهمت منزل ياسر درويش في بلدة العيسوية، واعتقلت نجله حسن (15 عاماً).

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