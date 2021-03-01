سلطات الاحتلال تهدم منزلاً في العيسوية بالقدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزل مؤلف من طابقين في بلدة العيسوية بالقدس.



وقال رئيس لجنة متابعة أهالي العيسوية، محمد أبو حمص، إن جرافات الاحتلال، برفقة قوات معززة، فرضت طوقاً عسكرياً محكماً في محيط المنزل، وبدأت بهدمه، وهو يعود لعائلة المقعد حاتم حسين أبو ريالة في المنطقة الشرقية من البلدة.



يذكر، أن هذه هي المرة الرابعة، التي يهدم الاحتلال المنزل، بحجة عدم الترخيص.