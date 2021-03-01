"جريمة متجددة".. حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سوريا أمس





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): إن "‏القصف الصهيوني على الأراضي السورية، جريمة متجددة في سياق سلوكه العدواني في المنطقة".



وأضافت: "هذا الإرهاب المتواصل، الذي يمارسه الكيان الصهيوني، ترجمة لمنطق البلطجة والتوسع والعدوان، الذي رافق هذا الكيان منذ نشأته، والذي لن يتوقف إلا بالمواجهة الشاملة من كل مكونات الأمة".





وتصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأحد، لهجوم إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق، وأنباء عن عدوان إسرائيلي جديد.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مناطق بسوريا، ليلة أمس الأحد.