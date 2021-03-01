إسرائيل: تمديد السنة الدراسية إلى شهر يوليو المقبل



وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، مع وزيري المالية والتربية والتعليم، يسرائيل كاتس، ويواف غلانت، أعلن نتنياهو عن عودة تلاميذ الصفوف السابع إلى العاشر إلى مقاعد الدراسة في التجمعات السكانية الصفراء والخضراء تدريجياً خلال الأيام القلائل المقبلة.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن خطة تمديد السنة الدراسية بشهر واحد، بحاجة إلى مصادقة الحكومة عليها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.





وستكون مجاناً والزامية بالنسبة لطلاب جميع المراحل التعليمية، فيما تقدر تكلفة الخطة بمليارين ونصف مليار شيكل.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تمديد السنة الدراسية في إسرائيل، إلى شهر تموز/ يوليو المقبل مع ضمان حقوق المعلمين.