طولكرم: مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحامه مخيم نور شمس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت فجر اليوم الاثنين، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.



وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه منزل المواطن جابر يوسف فحماوي وفتشته وعبثت بمحتوياته، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).