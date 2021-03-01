حالة وفاة وأربع إصابات بعدة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع



وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير، نتج عنها وفاة المواطن هاني محمد أبو بريك (38 عام) في حادث سير على شارع الرشيد بالقرب من مطعم حيفا غرب المحافظة الوسطى، إلى جانب أربع إصابات، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بإغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً، حتى الساعة 3 مساءً، للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.