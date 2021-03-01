"العربية الفلسطينية": الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تنذر بتفجر الوضع بفلسطين





وبيّن أن نداء "الله أكبر" أرعب إسرائيل وجنودها، وأفقد العدو صوابه في حرب أكتوبر المجيدة، داعياً إلى سرعة إنهاء الانقسام للتفرغ لمواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الفلسطينيون مستعدون للتضحية بأنفسهمم، في سبيل الحفاظ على مسرى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه".واعتبر اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في العالم، موضحاً أن الاحتلال يحاول جر الفلسطينيين إلى مربع العنف، مرجعاً ذلك إلى سعي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للخروج من مأزق إحراج الدبلوماسية الفلسطينية الناعمة لها أمام العالم بأسره، وتحسين صورتها، داعياً الفلسطينيين إلى اليقظة والحيطة من الانجرار وراء استفزازات قوات الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، ولجم اقتحاماتها للمسجد الأقصى.ونددت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان عضو لجنتها المركزية، بمنع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.