أول سفير لدولة الإمارات لدى دولة الاحتلال يصل تل أبيب اليوم





يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل قد وقعتا اتفاقاً في أيلول/ سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية، لتطبيع العلاقات بين الجانبين.









رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يصل إلى تل أبيب، اليوم الاثنين، محمد آل خاجة، وهو أول سفير لدولة الإمارات، لدى دولة الاحتلال.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن آل خاجة، سيصل إلى تل أبيب، اليوم، بطائرة خاصة، مضيفة: أنه بعد فحص (كورونا) سيلتقي بوزير الخارجية، غابي أشكنازي، ثم سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.