الاحتلال يحكم على الأسير الطفل رامز حمودة بالسجن (4 سنوات)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال المركزية في اللد حكمت على الطفل الأسير، رامز حمودة من قرية المدية غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة (4 سنوات)



وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الطفل الأسير حمودة البالغ من العمر (15 عاماً) تم اعتقاله بتاريخ 25-9-2019 بالقرب من مستوطنة (مكابيم) المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله، وقدمت ضده لائحة اتهام وادعاء بمحاولة القيام بعملية طعن.