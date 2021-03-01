شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف آخر يطرأ على درجات الحرارة وأمطار فوق بعض المناطق

الطقس: انخفاض طفيف آخر يطرأ على درجات الحرارة وأمطار فوق بعض المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- التزحلق على الطرقات.

2- تدني مدى الرؤية الأفقية. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-7 12-6 11-6 بيت لحم 13-7 12-6 11-6
رام الله والبيرة 12-6 11-5 10-5 طولكرم 17-9 16-8 15-8
نابلس 15-8 14-7 13-7 قلقيلية 17-9 16-8 15-8
جنين 18-9 17-8 16-8 سلفيت 13-7 12-6 11-6
طوباس 19-10 18-9 17-9 روابي 15-8 14-7 13-7
الخليل 12-6 11-5 10-5 غزه 18-10 17-9 16-9
أريحا 23-14 22-13 21-13 خانيونس 18-10 17-9 16-9
الأغوار الشمالية 21-12 20-11 19-10 رفح 17-9 16-8 15-9

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