دولي

نتنياهو: حدث السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان "فعلاً عمل إيراني"

نتنياهو: حدث السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان "فعلاً عمل إيراني"
السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن حادث السفينة، مشيراً إلى أنه "فعلاً عمل إيراني".

وأضاف في حديث لإذاعة (كان): "من الواضح، أنها العدو الأكبر لإسرائيل، ونحن نهزمها في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع نتنياهو: "لن يمتلك الإيرانيون أسلحة نووية- مع أو بدون اتفاق، لفد قلت هذا لصديقي بايدن"، وفق تعبيره.

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