نتنياهو: حدث السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان "فعلاً عمل إيراني"
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن حادث السفينة، مشيراً إلى أنه "فعلاً عمل إيراني".
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن حادث السفينة، مشيراً إلى أنه "فعلاً عمل إيراني".
وأضاف في حديث لإذاعة (كان): "من الواضح، أنها العدو الأكبر لإسرائيل، ونحن نهزمها في جميع أنحاء المنطقة".
وتابع نتنياهو: "لن يمتلك الإيرانيون أسلحة نووية- مع أو بدون اتفاق، لفد قلت هذا لصديقي بايدن"، وفق تعبيره.
التعليقات