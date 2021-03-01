نتنياهو: حدث السفينة الإسرائيلية بخليج عُمان "فعلاً عمل إيراني"





وأضاف في حديث لإذاعة (كان): "من الواضح، أنها العدو الأكبر لإسرائيل، ونحن نهزمها في جميع أنحاء المنطقة".





وتابع نتنياهو: "لن يمتلك الإيرانيون أسلحة نووية- مع أو بدون اتفاق، لفد قلت هذا لصديقي بايدن"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن حادث السفينة، مشيراً إلى أنه "فعلاً عمل إيراني".