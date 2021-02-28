شؤون فلسطينية

خلف: حركة الأحرار مكون أساسي من مكونات شعبنا ومن يهاجمها هدفه التشويش على دورها

خلف: حركة الأحرار مكون أساسي من مكونات شعبنا ومن يهاجمها هدفه التشويش على دورها
رام الله - دنيا الوطن
أكد ياسر خلف، الناطق باسم حركة الأحرار، أن حركته فصيل فلسطيني، ومكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني ونسيجه الوطني والاجتماعي، لافتا إلى أنها عملت منذ تأسيسها لتكون رافدا قويا للفصائل الفلسطينية المقاومة.

وقال خلف في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تحوز الحركة على ثناء وتقدير أبناء شعبنا وقواه وفصائله ومن حقها أن تشارك في الانتخابات التشريعية كونها حق واستحقاق قانوني وسياسي لتكون رافعة لصوت المظلومين والمقهورين من أبناء شعبنا".

وأضاف: "للأسف من يهاجم حركة الأحرار دافعه الحزبية المقيته وهدفه التشويش على دورها الفاعل على الساحة الفلسطينية وليست لنقص أو خلل أو عيب في بنيتها أو تكوينها أو رؤيتها وأهدافها".

وأكد خلف أن حركته ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة خاصة كما أعلنت سابقا، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى ملتفا وداعما لتيار المقاومة، ورافضاً لتيار المساومة والتسوية الي أضاع الحقوق وتنازل عن الأرض والثوابت والمقدسات.

في السياق، قال الناطق باسم حركة الأحرار: "رغم إيمانا وتأكيدنا بأن الانتخابات ليست المدخل السليم لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء أزماته، وكان الأولى التوافق الوطني حول حل كافة القضايا العالقة وفي مقدمتها الموظفين، ثم لتكون الانتخابات تتويجا لاتفاق وطني شامل".

وأكد أن المطلوب لانجاح وتحقيق الانتخابات، الإيمان بالشراكة وتهيئة الأجواء من خلال إطلاق الحريات العامة والخاصة ورفع الإجراءات عن غزة وإعادة رواتب الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال: "لازال شعبنا وفصائله ينتظرون إصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات وتوصيات لقاء القاهرة لمواصلة الخطوات العملية على طريق إتمام الانتخابات".

وأوضح خلف، أن الانتخابات التشريعية هي خطوة على طريق إتمام انتخابات المجلس الوطني الأشمل والأهم؛ ليشارك فيها كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان؛ وليكون لهم دورا فاعلا في إصلاح المنظمة وإعادة ترتيبها وتكوينها على أسس وبرامج وطنية ومشاركة الجميع فيها لتكون فعليا ممثلة لشعبنا الفلسطيني.

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