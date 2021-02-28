إغلاق مديرية الخدمات الطبية العسكرية في سلفيت بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، إغلاق مديرية الخدمات الطبية العسكرية في المحافظة لمدة 24 ساعة، بسبب وجود إصابتين بفيروس "كورونا".



وأوضح كميل أن قرار الإغلاق جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص لحصر خارطة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، وتعقيم مبنى ومرافق المديرية لمنع انتشار الفيروس.