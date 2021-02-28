قوات الاحتلال تهدم جدار منزل قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، جدار منزل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.



وذكرت لجنة اعمار الخليل، في بيان صحفي صدر عنها، قيام جيش الاحتلال بهدم الجدار الشرقي لبيت المواطنة سميره إدريس الواقع مقابل الحرم الإبراهيمي، فاتحا بذلك فتحات مؤدية لمنزلها، حيث أصبح بذلك بيت المواطنة المذكورة مفتوح بدون أبواب.



وجاء هذا الاعتداء أثناء اعتقال شرطة الاحتلال للسيدة ادريس وتواجدها في ما يسمى مركز شرطه مستوطنة "كريات اربع"، وعقب تدخل الوحدة القانونية لدى لجنه الاعمار تم الإفراج عن السيدة إدريس بكفالة قيمتها الف شيكل.