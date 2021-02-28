مقتل مستوطن دهسًا بمركبة فلسطيني تعرض لهجوم في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مستوطن مصرعه مساء الأحد، دهساً بحافلة مواطن فلسطيني تعرض لهجوم من عشرات المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن القتيل 30 عاماً هو أحد أعضاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تشن هجمات منظمة على المقدسيين.



وتمكن السائق الفلسطيني من تخليص نفسه من هجوم المستوطنين والانسحاب من المكان بعد تضرر حافلته لكن قوات الاحتلال اعتقلته لاحقاً.



ويتعمد المستوطنون استهداف سائقي الحافلات الفلسطينيين بعد التأكد من هوياتهم وخاصة في مدينة القدس ومدن الداخل المحتل.



وشن المستوطنون خلال الساعات الماضية عدة هجمات على المواطنين في القدس تسببت بأضرار في الممتلكات والسيارات التي حطموا زجاجها واعتدوا على أصحابها وخاصة في منطقة باب العامود.



كما شهدت البلدة القديمة من القدس المحتلة وتحديدا عقبة الخالدية، اعتداءات مماثلة للمستوطنين على السكان المقدسيين.



وتتزامن هذه الاعتداءات مع حلول ما يسمى "عيد المساخر" اليهودي الذي أصبح يستغل كمناسبة للاعتداء على الفلسطينيين والتنكيل بهم.