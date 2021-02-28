الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا على حاجز حوارة العسكري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الأسير المحرر، زهدي ذيب قواريق (27 عاما)، أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب "زهدي قواريق" أثناء توجهه لمدينة نابلس.



والطالب قواريق من قرية عورتا، جنوب مدينة نابلس أسير محرر أمضى 15 شهرا في سجون الاحتلال، وخاض خلالها إضراباً عن الطعام.