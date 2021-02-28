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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق
رام الله - دنيا الوطن
تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأحد، لهجوم إسرائيلي في محيط  العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلي جديد.

وبالتزامن، أعلنت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد (17 عاما) من أبناء قرية العشة أثناء رعيه للماشية في حرش كودة بريف القنيطرة الجنوبي قرب خط فض الاشتباك".

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