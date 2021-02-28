حكومة الاحتلال تكشف خطواتها المقبلة تجاه العمال الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، النقاب عن خطواتها، تجاه العمال الفلسطينيين، الذي يعملون في أراضي 48.



وأوضح بيان، صادر عن كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أنه وبمصادقة المستوى السياسي، وفي إطار جهود مكافحة تفشي (كورونا)، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، حملة تطعيمات للعمال الفلسطينيين، الذين يمتلكون تصاريح عمل في "إسرائيل" وفي منطقة مستوطنات الضفة، من قبل الطواقم الطبية الإسرائيلية.



وأشار البيان، إلى أن السلطات الإسرائيلية، ستنشئ تجمعات خاصة لهذا الغرض في المعابر.