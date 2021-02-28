(كان): إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني خلال أيام

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، مساء الأحد: إنه "لا مفرّ" من الردّ على "الهجوم الإيراني" على سفينة شحن إسرائيليّة قبالة سواحل عمان، مساء الخميس.



ولم تتبنَّ إيران الهجوم رسميًا، إلا أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، اتهما إيران علنًا بالوقوف خلف الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابات.



وأجريت مشاورات أمنية إسرائيليّة، مساء الأحد، شارك فيها "كافة القيادات الأمنية" وترأسه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وغانتس، بحسب ما ذكرت القناة.



وذكرت المراسلة السياسية للقناة، جيلي كوهين، أنّ "ثمّة فهمًا أن إسرائيل ستردّ على الهجوم، وربمّا خلال أيام" واستدركت "لكن ذلك لا يعني بالضرورة أننا سنعرف ما هو الردّ".



بينما أفاد المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد، أن الفحص الأوّلي يبيّن أن السفينة، أصيبت من ألغام بحريّة ألصقت بالسفينة، "لكن من غير الواضح في أي ميناء بحري ألصقت"، علمًا بأنها انطلقت من ميناء الدمام السعودي.