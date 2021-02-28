نتنياهو: تمديد السنة الدراسية في إسرائيل إلى يوليو المقبل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تمديد السنة الدراسية إلى شهر تموز/ يوليو المقبل مع ضمان حقوق المعلمين.



وقال نتنياهو، وفق صحيفة (يديعوت آحرنوت)، إنه سيتم خلال الأيام القادمة، استئناف الدراسة من الصف السابع حتى العاشر في البلدات الخضراء والصفراء بصورة تدريجية.



وأضاف: "نحن نعطي لكل ولد وبنت في إسرائيل فرصة لاستكمال ما كان ينقصهم، سنحرص بشدة على حقوق المعلمين، وسنحرص على توفير التعويض الكامل لهم".