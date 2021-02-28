اشتية: وجهنا رسالة لإسرائيل لضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تأكيده على الاستمرار والمضي قدماً من أجل ضمان عقد الانتخابات في موعدها، التشريعية، وثم الرئاسية، ومن ثم إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار اشتية إلى أنه تم توجيه رسالة إلى إسرائيل من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة معها، والذي من ضمنها عقد الانتخابات في القدس، بما فيها السماح بترشح المقدسيين في الانتخابات.
والتقى اشتية عبر تقنية الفيديو، مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش معهم آخر التطورات السياسية والصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى عقد الانتخابات العامة في فلسطين.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الذي ضم أكثر من 100 شخص، آخر التطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية في ظل الإدارة الامريكية الجديدة، وإعادة العلاقات معها، والطلب الفلسطيني من الإدارة الجديدة برئاسة بايدن بإصدار مرسوما رئاسيا يعتبر ان منظمة التحرير الفلسطينية شريك سلام وان تصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغياً، بالإضافة إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في العاصمة الامريكية واشنطن، وإعادة دعم مشافي القدس، واستكمال المشاريع التنموية المتوقفة، وإعادة الدعم المقدم لـ (أونروا).
وأطلع اشتية المشاركين على الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس (كورونا)، خاصة الاتصالات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لجلب اللقاحات، ومن عدة مصادر، آملا ان تصل هذه اللقاحات أوائل الشهر القادم، ومن ثم البدء في حملة التطعيم الوطنية، والتي أعدت مسبقاً، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وثمن رئيس الوزراء، جهود أبناء الجالية الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم في دول الشتات لا سيما في الولايات المتحدة، على دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الشتات هم الرئة الثانية للشعب في دولة فلسطين.
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تأكيده على الاستمرار والمضي قدماً من أجل ضمان عقد الانتخابات في موعدها، التشريعية، وثم الرئاسية، ومن ثم إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار اشتية إلى أنه تم توجيه رسالة إلى إسرائيل من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة معها، والذي من ضمنها عقد الانتخابات في القدس، بما فيها السماح بترشح المقدسيين في الانتخابات.
والتقى اشتية عبر تقنية الفيديو، مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش معهم آخر التطورات السياسية والصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى عقد الانتخابات العامة في فلسطين.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الذي ضم أكثر من 100 شخص، آخر التطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية في ظل الإدارة الامريكية الجديدة، وإعادة العلاقات معها، والطلب الفلسطيني من الإدارة الجديدة برئاسة بايدن بإصدار مرسوما رئاسيا يعتبر ان منظمة التحرير الفلسطينية شريك سلام وان تصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغياً، بالإضافة إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في العاصمة الامريكية واشنطن، وإعادة دعم مشافي القدس، واستكمال المشاريع التنموية المتوقفة، وإعادة الدعم المقدم لـ (أونروا).
وأطلع اشتية المشاركين على الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس (كورونا)، خاصة الاتصالات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لجلب اللقاحات، ومن عدة مصادر، آملا ان تصل هذه اللقاحات أوائل الشهر القادم، ومن ثم البدء في حملة التطعيم الوطنية، والتي أعدت مسبقاً، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وثمن رئيس الوزراء، جهود أبناء الجالية الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم في دول الشتات لا سيما في الولايات المتحدة، على دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الشتات هم الرئة الثانية للشعب في دولة فلسطين.
التعليقات