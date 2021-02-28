الاحتلال يحوّل القيادي بحماس "ياسر منصور" للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حوّلت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، القيادي في حركة (حماس) الأسير ياسر منصور، للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت القيادي منصور بتاريخ 16/2/2021 بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.



وجاء اعتقال منصور، ضمن حملة اعتقالات، تشنها قوات الاحتلال في صفوف قيادات حركة (حماس) إثر موقفها الداعم لإجراء الانتخابات، ومحاولات رأب الصدع، وتوحيد البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة.