الاحتلال يحكم على الطفل الأسير "رامز حمودة" بالسجن 4 سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن محكمة الاحتلال المركزية في اللد، حكمت على الطفل الأسير رامز حمودة من قرية المدية غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات.



وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الطفل الأسير حمودة، البالغ من العمر (15 عاماً) تم اعتقاله بتاريخ 25/9/2019 بالقرب من مستوطنة (مكابيم9 المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله، وقدمت ضده لائحة اتهام وادعاء بمحاولة القيام بعملية طعن.