شؤون فلسطينية

مصرع طفلة في حادث دهس جنوب جنين

مصرع طفلة في حادث دهس جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة، تبلغ من العمر عامين ونصف، مساء الأحد، مصرعها بعد تعرضها لحادث دهس، ببلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن الطفلة شوق يوسف أبو لحية، تعرضت للدهس بالخطأ، بمركبة جدها، وأعلن الأطباء وفاتها لحظة وصولها للمستشفى، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

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