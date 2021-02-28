أبو الغيط: قريبًا سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، أنه لم يكن هناك قضية موضع إجماع ومحط توافق كامل في الجامعة العربية منذ نشأتها كالقضية الفلسطينية، مضيفًا: "يبقى ان نواصل الجهود من أجل أن تتصدر القضية الفلسطينية أولويات العالم، بوقت يزدحم بالتحديات والمشكلات العالمية الطارئة على الجميع".



وقال أبو الغيظ، خلال كلمته في الاجتماع الثالث عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات: "إن صورة الوضع في فلسطين موضحة لكل من يريد أن يرى ويدرك، وقريباً سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر، ولن يكون بالإمكان الإبقاء على الأغلبية التي تضم ملايين المواطنين، تحت الاحتلال الدائم، ودون حتى أن تتولى الدولة القائمة بالاحتلال بمسؤولياتها او تنهض بالتزاماتها بل هي تتنصل من هذه المسؤولية كما شاهدنا جميعا بوقائع توزيع لقوحات كورونا، الامر غير قابل للاستمرار ومهيأ للانفجار".



وأضاف: "إن مبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد الانتخابات تمثل خطوة مهمة من اجل تجديد المشروع الفلسطيني والشرعية وترتيب البيت من الداخل لقد مثل الانقسام خصما من الموقف الفلسطيني، وآن الأوان لإعادة الوحدة والمصالحة، وندعو كافة الفصائل للتشبث بهذه الفرصة عبر الالتزام الدقيق بما تم التوصل إليه في اتفاق القاهرة الأخير، وحتى تكون الانتخابات المقبلة خطوة يبنى عليها دبلوماسيا وسياسيا في الداخل والخارج".



وأوضح أبو الغيظ: "أن القضية الفلسطينية، تعرضت الى اختبار رهيب وقاسي خلال الأعوام السابقة بسبب سياسات نظرت للقضية بعيون إسرائيلية دون اعتبار لتاريخ الصراع وجوهره على مبدأ العدالة والانصاف، وتلوح اليوم فرصة لتصحيح هذا المسار بإطلاق عملية سلمية، تستهدف الحل النهائي لا استمرار للتفاوض العبثي".