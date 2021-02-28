عربي

أبو الغيط: قريبًا سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر

أبو الغيط: قريبًا سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، أنه لم يكن هناك قضية موضع إجماع ومحط توافق كامل في الجامعة العربية منذ نشأتها كالقضية الفلسطينية، مضيفًا: "يبقى ان نواصل الجهود من أجل أن تتصدر القضية الفلسطينية أولويات العالم، بوقت يزدحم بالتحديات والمشكلات العالمية الطارئة على الجميع".

وقال أبو الغيظ، خلال كلمته في الاجتماع الثالث عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات: "إن صورة الوضع في فلسطين موضحة لكل من يريد أن يرى ويدرك، وقريباً سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر، ولن يكون بالإمكان الإبقاء على الأغلبية التي تضم ملايين المواطنين، تحت الاحتلال الدائم، ودون حتى أن تتولى الدولة القائمة بالاحتلال بمسؤولياتها او تنهض بالتزاماتها بل هي تتنصل من هذه المسؤولية كما شاهدنا جميعا بوقائع توزيع لقوحات كورونا، الامر غير قابل للاستمرار ومهيأ للانفجار".

وأضاف: "إن مبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد الانتخابات تمثل خطوة مهمة من اجل تجديد المشروع الفلسطيني والشرعية وترتيب البيت من الداخل لقد مثل الانقسام خصما من الموقف الفلسطيني، وآن الأوان لإعادة الوحدة والمصالحة، وندعو كافة الفصائل للتشبث بهذه الفرصة عبر الالتزام الدقيق بما تم التوصل إليه في اتفاق القاهرة الأخير، وحتى تكون الانتخابات المقبلة خطوة يبنى عليها دبلوماسيا وسياسيا في الداخل والخارج".

وأوضح أبو الغيظ: "أن القضية الفلسطينية، تعرضت الى اختبار رهيب وقاسي خلال الأعوام السابقة بسبب سياسات نظرت للقضية بعيون إسرائيلية دون اعتبار لتاريخ الصراع وجوهره على مبدأ العدالة والانصاف، وتلوح اليوم فرصة لتصحيح هذا المسار بإطلاق عملية سلمية، تستهدف الحل النهائي لا استمرار للتفاوض العبثي".

أخبار ذات صلة

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأردن: تفاصيل مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيري الداخلية والعدل

الأردن: تفاصيل مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيري الداخلية والعدل

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير &#34;قاسم بغدادي&#34; بكفالة

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير "قاسم بغدادي" بكفالة

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

البيتاوي: الأسرّة لم تعد تكفي بمجمع فلسطين الطبي بسبب (كورونا) والقطاع الصحي لم ينهر

البيتاوي: الأسرّة لم تعد تكفي بمجمع فلسطين الطبي بسبب (كورونا) والقطاع الصحي لم ينهر

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية الأردنية: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انهاكاً صارخاً للقانون الدولي

الخارجية الأردنية: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انهاكاً صارخاً للقانون الدولي

الهيئة المستقلة تطالب الحكومة بتوضيح معايير توزيع لقاح (كورونا)

الهيئة المستقلة تطالب الحكومة بتوضيح معايير توزيع لقاح (كورونا)

إعلام الاحتلال: سيتم تطعيم 110 آلاف عامل فلسطيني بلقاح (كورونا) خلال الأيام المقبلة

إعلام الاحتلال: سيتم تطعيم 110 آلاف عامل فلسطيني بلقاح (كورونا) خلال الأيام المقبلة

منوعات

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

باستخدام عربة عسكرية.. &#34;مهند التركي&#34; يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

باستخدام عربة عسكرية.. "مهند التركي" يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم &#34;الصباحية&#34;

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم "الصباحية"

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

عربي

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل