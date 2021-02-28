داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء (2 مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.وأضافت داخلية غزة "كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم".