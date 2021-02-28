اشتية: على "بايدن" أن يُصدر مرسومًا يعتبر منظمة التحرير شريك سلام وليست داعمة للإرهاب

وقال اشتية: "الأهم هو أن يصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا يعتبر ان منظمة التحرير شريك سلام وتصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغيًا".

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.وأضاف اشتية: "نحن على تواصل مع أدارة الرئيس بايدن وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم ولكن يجب ترجمة ذلك على ارض الواقع".