اشتية: على "بايدن" أن يُصدر مرسومًا يعتبر منظمة التحرير شريك سلام وليست داعمة للإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف اشتية: "نحن على تواصل مع أدارة الرئيس بايدن وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم ولكن يجب ترجمة ذلك على ارض الواقع".
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.
- وقال اشتية: "الأهم هو أن يصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا يعتبر ان منظمة التحرير شريك سلام وتصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغيًا".
وأضاف اشتية: "نحن على تواصل مع أدارة الرئيس بايدن وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم ولكن يجب ترجمة ذلك على ارض الواقع".
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