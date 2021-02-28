شؤون فلسطينية

اشتية: على "بايدن" أن يُصدر مرسومًا يعتبر منظمة التحرير شريك سلام وليست داعمة للإرهاب

اشتية: على "بايدن" أن يُصدر مرسومًا يعتبر منظمة التحرير شريك سلام وليست داعمة للإرهاب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.

  • وقال اشتية: "الأهم هو أن يصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا يعتبر ان منظمة التحرير شريك سلام وتصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغيًا".

وأضاف اشتية: "نحن على تواصل مع أدارة الرئيس بايدن وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم ولكن يجب ترجمة ذلك على ارض الواقع".

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