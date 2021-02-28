إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأحد، الفتى محمد حسن أبو الحمص (17 عاما) بجروح متوسطة في الوجه، إثر اعتداء مستوطنين عليه في منطقة "التلة الفرنسية" بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مجموعة من الشبان والفتية في "التلة الفرنسية" بالحجارة وبالأيدي، ما أدى لإصابة الفتى أبو الحمص وهو من سكان العيسوية، بجروح بالغة في الوجه.