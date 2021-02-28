الخارجية: السلطات الجزائرية وافقت على دخول الدفعة الأخيرة من الطلبة الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عن حصوله على موافقة السلطات الجزائرية المختصة لدخول 14طالبا فلسطينيا إلى الجزائر للالتحاق بدراستهم.ونوه الفريق أنه جاري البحث عن آلية لتسهيل سفرهم، خاصة في ظل قرار الحكومة الجزائرية بإغلاق الحدود والمطارات الجزائرية، وذلك بدءا من 1/3/2021وحتى 31/3/2021.