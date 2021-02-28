26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.



ووفق الموجز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (391,090) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (37,790) حالة.



وسجلت (26) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4701) حالة.