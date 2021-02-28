عربي

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الموجز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة  الأردنية، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (391,090) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (37,790) حالة.

وسجلت (26) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4701) حالة.

أخبار ذات صلة

الأردن: تفاصيل مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيري الداخلية والعدل

الأردن: تفاصيل مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيري الداخلية والعدل

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

طائرة إسرائيلية خاصة تتوجه لأبو ظبي كجزء من التحقيقات بحادثة تفجير السفينة

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو الرياض

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير &#34;قاسم بغدادي&#34; بكفالة

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير "قاسم بغدادي" بكفالة

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية الأردنية: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انهاكاً صارخاً للقانون الدولي

الخارجية الأردنية: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انهاكاً صارخاً للقانون الدولي

محافظ سلفيت يصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

أبو هولي يثمن الدعم الياباني لـ (أونروا) بقيمة 40 مليون دولار

أبو هولي يثمن الدعم الياباني لـ (أونروا) بقيمة 40 مليون دولار

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الاجتماع 13 لمجلس أمنائها عبر تقنية (زووم)

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الاجتماع 13 لمجلس أمنائها عبر تقنية (زووم)

منوعات

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

باستخدام عربة عسكرية.. &#34;مهند التركي&#34; يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

باستخدام عربة عسكرية.. "مهند التركي" يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم &#34;الصباحية&#34;

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم "الصباحية"

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

عربي

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل