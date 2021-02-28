شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير "قاسم بغدادي" بكفالة

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير "قاسم بغدادي" بكفالة
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن الأسير قاسم أحمد بغدادي من مخيم الأمعري، والمعتقل منذ 8 شباط الجاري، بعد تمكن عائلته من دفع الكفالة المالية.

ونقل النادي عن عائلة الأسير أن ابنها يعاني من مرض "الهيموفيليا" (نزف الدم الوراثي)، والذي أدى لتدهور وضعه الصحي خلال الأيام الماضية حيث يحتاج لأدوية عامل التخثر التي تعطى في الوريد.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

اشتية: على &#34;بايدن&#34; أن يُصدر مرسومًا يعتبر منظمة التحرير شريك سلام وليست داعمة للإرهاب

اشتية: على "بايدن" أن يُصدر مرسومًا يعتبر منظمة التحرير شريك سلام وليست داعمة للإرهاب

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

الخارجية: السلطات الجزائرية وافقت على دخول الدفعة الأخيرة من الطلبة الفلسطينيين

الخارجية: السلطات الجزائرية وافقت على دخول الدفعة الأخيرة من الطلبة الفلسطينيين

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

تعرف على أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر مارس

تعرف على أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر مارس

البيتاوي: الأسرّة لم تعد تكفي بمجمع فلسطين الطبي بسبب (كورونا) والقطاع الصحي لم ينهر

البيتاوي: الأسرّة لم تعد تكفي بمجمع فلسطين الطبي بسبب (كورونا) والقطاع الصحي لم ينهر

أبو كرش: الحكومة تتهرب من تنفيذ توصيات الرئيس وهذا ما سيفعله موظفو تفريغات 2005

أبو كرش: الحكومة تتهرب من تنفيذ توصيات الرئيس وهذا ما سيفعله موظفو تفريغات 2005

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

إصابة فتى في اعتداء مستوطنين عليه في القدس

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير &#34;قاسم بغدادي&#34; بكفالة

نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير "قاسم بغدادي" بكفالة

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: إغلاق عنبتا وكفر زيباد لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية الأردنية: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انهاكاً صارخاً للقانون الدولي

الخارجية الأردنية: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى انهاكاً صارخاً للقانون الدولي

محافظ سلفيت يصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

أبو هولي يثمن الدعم الياباني لـ (أونروا) بقيمة 40 مليون دولار

أبو هولي يثمن الدعم الياباني لـ (أونروا) بقيمة 40 مليون دولار

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الاجتماع 13 لمجلس أمنائها عبر تقنية (زووم)

مؤسسة ياسر عرفات تعقد الاجتماع 13 لمجلس أمنائها عبر تقنية (زووم)

منوعات

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

شاهد: كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام.. فما القصة ؟

باستخدام عربة عسكرية.. &#34;مهند التركي&#34; يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

باستخدام عربة عسكرية.. "مهند التركي" يستخدم عربة ليحمي نفسه من (كورونا)

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

شاهد: سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بملابسها الجريئة

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

الجمهور يهاجم ياسمين صبري بشكل قاسي لهذا السبب

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بعد استحمامها بالبانيو.. فوز العتيبي ترقص بالبطانيّة بدون ملابس

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب الروج الأحمر.. إيقاف مذيعة وضعت أحمر الشفاه على الهواء مباشرة

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: أصالة تشكر جمهورها.. فما السبب ؟

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم &#34;الصباحية&#34;

شاهد: زوجة محمد ثروت تكشف موقفاً طريفاً حصل في يوم "الصباحية"

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان الزمالك.. فما السبب ؟

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

شاهد: فيفي عبده بملابس جريئة جدا.. والجمهور يهاجمها

عربي

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس (كورونا)

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

جرحى في سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانياً حاول التسلل إلى إسرائيل