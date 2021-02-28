نادي الأسير: قرار بالإفراج عن الأسير "قاسم بغدادي" بكفالة

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن الأسير قاسم أحمد بغدادي من مخيم الأمعري، والمعتقل منذ 8 شباط الجاري، بعد تمكن عائلته من دفع الكفالة المالية.



ونقل النادي عن عائلة الأسير أن ابنها يعاني من مرض "الهيموفيليا" (نزف الدم الوراثي)، والذي أدى لتدهور وضعه الصحي خلال الأيام الماضية حيث يحتاج لأدوية عامل التخثر التي تعطى في الوريد.