الرئيس عباس يهاتف قنصل فلسطين العام بالاسكنرية معزيًا بوفاة والدته

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قنصل فلسطين العام بالاسكنرية حسام الدباس معزيا بوفاة والدته.



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.