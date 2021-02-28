البيتاوي: الأسرّة لم تعد تكفي بمجمع فلسطين الطبي بسبب (كورونا) والقطاع الصحي لم ينهر



وأضاف البيتاوي، في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن الضغط على المجمع بسبب تزايد الإصابات، والحاجة لتوفير سرير لهم يأتي على حساب المرضى الآخرين، لأنه يتم تحويل سرير لمرضى (كورونا) على حساب العمليات الجراحية وهذا يرهق المجمع، فمجمع فلسطين الطبي مركز مهم وحيوي لكل الضفة الغربية".



أشار البيتاوي إلى أنه لا يوجد بالتحديد فرق بين الإصابات الحالية بفيروس (كورونا) وسابقتها، بسبب لأنه عدم وجود الفحوصات التي تحدد نوع الطفرات، لافتا إلى أن الجميع في بداية عملية تحديد الطفرات بسبب نقص الاجهزة المتخصصة لطفرات، ولكن ملاحظ ان هذه الموجة أشد من سابقتها.



وبين البيتاوي، أن الوضع في المجمع صعب، ولكنه غير مرعب كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها في الوقت ذاته إلى أن المشافي لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة ولكن القطاع الصحي لم ينهار بعد.



وفيما يتعلق بقرار وقف الزيارات للمرضى في مجمع فلسطين الطبي، أكد أن الهدف منه الحد من انتشار فيروس (كورونا) في ظل الظروف الحالية التي نمر فيها ويمر فيها ايضاً مجمع فلسطين الطبي.



وقال المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي: "تم تفريغ قسم من قسم الخدمات الطبية وتم تخصيصه لمرضى (كورونا) بسبب تزايد الإصابات، وقسم الطوارئ في المجمع يعمل على استقبال المرضى الآخرين بعد تفريغ القسم".



خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتقال الدكتور أحمد البيتاوي، المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي: "إن أعداد المرضى المصابين بفيروس (كورونا) في تزايد كبير ومستمر، والاسرة في المجمع لم تعد تكفي لمرضى (كورونا)، كما ان معظم الإصابات تأتي في وضع صعب ووقت متأخر، وبشكل عام لا يتم العلاج لمرضى (كورونا) من البداية مما يضاعف من وجود الحالات الصعبة في المجمع".